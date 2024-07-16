Стоктон: Леброн не идёт в гору, чтобы стать величайшим, а летит на вершину на вертолёте

Легенда «Юты Джаз» Джон Стоктон подверг критике тяжёлого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса, заявив, что тот наносит вред команде и руководству клуба.

«Абсолютно без понятия, каково работать в офисе, когда кто-то тебе диктует, что делать. На мой взгляд, Леброн находится именно в такой позиции. Мне как его товарищу по команде было бы обидно знать, что меня могут в любой момент поменять на другого, поскольку Леброну удобнее выступать с ним, а не со мной. Возникает полная неопределённость и у команды, и у руководства — я не люблю это. Леброн не идёт в гору, чтобы стать величайшим, а летит на вершину на вертолёте. Хотя кого волнует моё мнение?» — приводит слова Джона Стоктона портал Fadeaway World.