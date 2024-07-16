Серж Ибака попрощался с «Баварией» и может перейти в «Реал Мадрид»

34-летний испанский баскетболист конголезского происхождения, играющий на позиции тяжёлого форварда, Серж Ибака попрощался с «Баварией» и, по сообщениям BasketNews, принял решение перейти в мадридский «Реал» после долгих размышлений о своём будущем.

«В тот момент, когда многие сомневались во мне, «Бавария» дала мне возможность. Для меня было честью представлять один из крупнейших спортивных брендов и организаций в мире. Победа в Кубке Германии и Бундеслиге была особенным событием в этот период моей карьеры, равно как и участие в Евролиге… Спасибо болельщикам за их постоянную поддержку на протяжении всего сезона, я всегда буду помнить об этом», — написал Ибака в соцсетях.

В «Баварии» Серж закончил сезон, будучи лидером команды по очкам, подборам и блок-шотам: 12,6, 6,8 и 1,2. Предполагается, что Ибака займёт место Венсана Пуарье, которого связывают с «Анадолу Эфес».

Ибака уже участвовал в 6 матчах Евролиги за мадридский «Реал» во время локаута НБА в сезоне-2011/12, набирая в среднем 5,5 очка, 4,7 подбора и 2,0 блок-шота за игру.