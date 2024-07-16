Бывший игрок НБА и отец Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и отец легендарного Коби Брайанта Джо скончался в возрасте 69 лет. Об этом сообщает портал Clutch Points.
Причина смерти не сообщается.
Джо Брайант был выбран в первом раунде драфта НБА в 1975 году под 14-м номером командой «Голден Стэйт Уорриорз». Однако позднее был обменян в «Филадельфию Сиксерс». В НБА Джо играл на позиции тяжёлого форварда на протяжении 16 лет — с 1975 по 1991 года. После завершения профессиональной карьеры в качестве баскетболиста, Джо стал работать тренером.
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