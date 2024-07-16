31-летний американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции тяжёлого форварда, Окаро Уайт покидает «Локомотив-Кубань» в связи с истечением срока действия контракта, сообщает пресс-служба краснодарского клуба.

«Мы благодарим Окаро за время, проведённое с «Локо», и яркие эмоции, которые он дарил нашим болельщикам своей игрой. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — написано в обращении клуба.

В январе 2023 года Уайт подписал контракт с «Локомотивом-Кубань», с которым стал серебряным призёром Единой лиги ВТБ и серебряным призёром чемпионата России. В 21 матче Окаро набирал в среднем 8,8 очка, 4,8 подбора и 1,2 передачи. В июне 2023 года Уайт продлил контракт с «Локомотивом-Кубань».

На драфте НБА 2014 года Окаро не был выбран, и позже Уайт присоединился к «Мемфис Гриззлиз» в Летней лиге НБА. В пяти матчах его статистика составила 8,2 очка и 2,6 подбора в среднем за игру.

В июле 2014 года Уайт подписал контракт с «Виртусом» из Болоньи. В 33 матчах чемпионата Италии Окаро набирал в среднем 12,1 очка, 6,8 подбора, 1,1 передачи и 1,0 блок-шота за игру.

Летом 2015 года Уайт выступал в Летней лиге НБА в Орландо за «Мемфис Гриззлиз» и в Лас-Вегасе за «Даллас Маверикс».