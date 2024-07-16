Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон рассказал, что хотел бы больше всего изменить в своём прошлом.

«Если бы мне удалось вернуться в самое начало, то больше всего на свете я хотел бы удалить почку тогда, когда был ещё новичком в лиге. При таком сценарии мне просто нужно было бы пройти курс реабилитации столько, сколько потребовалось бы.

Каждый раз, когда я просыпаюсь и ложусь спать, то молюсь. Просто благодарен судьбе за это. Если завтра мои глаза не увидят солнечного света, значит, у меня была хорошая жизнь. Мне пришлось упорно работать, чтобы добиться того, чего мне удалось достичь, и выбраться из бедности. У меня полно сил, чтобы преодолеть все испытания», — приводит слова Робинсона издание ESPN US.