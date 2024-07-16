Греция с преимуществом в два очка победила сборную Пуэрто-Рико в товарищеской игре

Сегодня состоялся товарищеский матч между национальными командами Греции и Пуэрто-Рико. Встреча завершилась победой греков со счётом 67:65 (15:20, 17:16, 16:22, 19:7).
Наиболее результативным игроком греческой сборной стал форвард Константинас Митоглу. В ходе игры он набрал 18 очков, сделал восемь подборов, отдал одну передачу, а также совершил один перехват и один блок-шот. На площадке Митоглу провёл 27 минут и одну секунду.
Самым результативным игроком в национальной команде Пуэрто-Рико стал форвард Исайя Пинейро. В ходе встречи ему удалось набрать 12 очков, сделать один подбор, а также совершить два перехвата.
На Олимпийских играх, которые состоятся в Париже, Франция, сборная Греции попала в Группу А. Следующий матч она проведёт с национальной командой Канады 27 июля. Встреча начнётся в 22:00 по московскому времени.
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