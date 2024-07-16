Ник Нёрс высказался о способностях Пола Джорджа

56-летний американский баскетбольный тренер, являющийся главным тренером баскетбольного клуба «Филадельфия Сиксерс», Ник Нёрс высказался о пришедшем в команду Поле Джордже.

«Пол Джордж способен сыграть на обоих флангах, он способен стать отличным бомбардиром… Он опытный игрок, который может отлично реализовывать свои броски», — заявил Нёрс в эфире SiriusXM.

Ранее Нёрс являлся главным тренером команды НБА «Торонто Рэпторс», завоевав с канадской командой титул победителя НБА сезона-2018/2019.

Напомним, Пол Джордж заключил четырёхлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс», по условиям которого в общей сложности за четыре сезона сможет заработать $ 212 млн.

В минувшем сезоне НБА Джордж провёл 74 игры за команду «Лос-Анджелес Клипперс», набирая в среднем 22,6 очка за матч.