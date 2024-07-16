14 подборов Йокича не помогли Сербии победить Австралию в товарищеской игре

Сегодня состоялся товарищеский матч между национальными командами Австралии и Сербии. Встреча завершилась победой австралийцев со счётом 84:73 (20:15, 19:25, 23:19, 22:14).

Наиболее результативным игроком в национальной команде Австралии стал защитник Патрик Миллз. В ходе встречи он набрал 28 очков, сделал два подбора, отдал пять передач, а также совершил два перехвата. На площадке Миллз провёл 28 минут.

Самым результативным игроком сборной Сербии стал центровой Филип Петрушев. В ходе встречи Филипу удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, а также три передачи. На площадке он провёл 24 минуты. Его товарищ по команде известный игрок НБА Никола Йокич набрал за игру 14 очков, сделал 14 подборов и три передачи.