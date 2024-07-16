14 подборов Йокича не помогли Сербии победить Австралию в товарищеской игре
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Сегодня состоялся товарищеский матч между национальными командами Австралии и Сербии. Встреча завершилась победой австралийцев со счётом 84:73 (20:15, 19:25, 23:19, 22:14).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
16 июля 2024, вторник. 19:00 МСК
Австралия
Окончен
84 : 73
Сербия
Австралия: Миллз - 28, Экзам - 15, Гидди - 13, Дэниэлс - 8, Ландейл - 5, Кэй - 5, Магней - 4, Деллаведова - 3, Маквей - 3, Грин, Инглс, Рит
Сербия: Петрушев - 17, Йокич - 14, Аврамович - 12, Милутинов - 12, Маринкович - 7, Мицич - 6, Покушевски - 3, Гудурич - 2, Плавшич, Богданович, Ярамаз, Раданов, Добрич, Ристич
Наиболее результативным игроком в национальной команде Австралии стал защитник Патрик Миллз. В ходе встречи он набрал 28 очков, сделал два подбора, отдал пять передач, а также совершил два перехвата. На площадке Миллз провёл 28 минут.
Самым результативным игроком сборной Сербии стал центровой Филип Петрушев. В ходе встречи Филипу удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, а также три передачи. На площадке он провёл 24 минуты. Его товарищ по команде известный игрок НБА Никола Йокич набрал за игру 14 очков, сделал 14 подборов и три передачи.
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