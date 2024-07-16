Беверли подтвердил свой переход в «Хапоэль» Тель-Авив

36-летний американский профессиональный баскетболист Патрик Беверли на странице своего подкаста подтвердил свой переход в «Хапоэль» Тель-Авив.

«Они дали мне все, о чем я просил… Я не мог отказаться», — написал Беверли в соцсети Х (ранее Twitter).

Примечательно, что в настоящий момент главным тренером израильского клуба является Стефанос Дедас, с которым Беверли работал в период своего выступления за «Спартак» из Санкт-Петербурга.

Минувший сезон Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Беверли заканчивал в клубе «Милуоки Бакс». В 32 матчах за команду игрок в среднем набирал 6,4 очка, совершал 3,6 подбора и отдавал 3,2 передачи.

Большую часть своей карьеры Беверли провёл в НБА. Он был выбран во втором раунде под общим 42-м номером на драфте НБА 2009 года командой «Лос-Анджелес Лейкерс» и сразу же был обменян ими в «Майами Хит» за право выбора во втором раунде драфта НБА 2011 года и денежную компенсацию