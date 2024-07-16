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Тейтум рассказал, как в детстве Леброн не дал ему автограф. Джеймс отреагировал

Тейтум рассказал, как в детстве Леброн не дал ему автограф. Джеймс отреагировал
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Один из лидеров «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум рассказал пресс-службе НБА, как однажды тяжёлый форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс не дал ему автограф.

Джейсон Тейтум. Эта история произошла в Мемфисе много лет назад. Тогда мне было 11 лет. Леброн в то время выступал за «Кавс» вместе с Ларри Хьюзом, который является лучшим другом моего отца. На тот матч меня привела мама. Я хотел сделать фото с Леброном и взять у него автограф. Там было полно народу, поэтому он сказал, что ему пора уходить. В машине я расплакался. Но теперь между нами всё нормально.

Леброн Джеймс. Ты хотел взять у меня автограф, но не получил его? Поэтому ты решил забросить мяч через меня сверху в финале конференций? (смеётся)

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