Джонс — о Бронни Джеймсе: ни у кого нет времени играть с ним

43-летний американский спортивный журналист, ранее работавший на ESPN, Бомани Джонс высказался о решении «Лейкерс» выбрать под 55-м номером сына Леброна Бронни Джеймса.

«Большое количество фанатов были огорчены мыслью, что «Лейкерс» сделали это. Им казалось, что трудно быть фанатом «Лейкерс», когда происходит такое. Я не думаю, что у нас есть что-то, что указывало бы на то, что Бронни является игроком НБА или хотя бы может им быть. Не было ничего, что указывало бы на то, что он будет выбран этой командой на этой позиции, если бы его отец не Леброн Джеймс, который играет за «Лейкерс».

Я не думаю, что мы когда-либо представляли себе такую ситуацию или сценарий, где происходит такое как одолжение, а не как полезный для команды драфт. Главная проблема в том, что Бронни не обладает талантом, сложно предсказать его будущее и его работоспособность, ни у кого нет времени играть с ним», — приводит слова Бомани издание Sportskeeda.