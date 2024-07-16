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Войнаровски назвал клуб, с которым Гари Трент-младший подписал контракт

Войнаровски назвал клуб, с которым Гари Трент-младший подписал контракт
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Атакующий защитник «Торонто Рэпторс» Гари Трент-младший подписал контракт с клубом «Милуоки Бакс». Об этом сообщает авторитетный журналист ESPN и инсайдер Эдриан Войнаровски на своей странице в социальных сетях.

Согласно его информации, Трент-младший заключил контракт сроком на один год с «Милуоки Бакс».

Напомним, в минувшем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Трент-младший принял участие в 71 игре. В среднем за матч он находился на площадке 28 минут и 4 секунды, а также набирал 13,7 очка, делал 2,6 подбора, отдавал 1,7 передачи и совершал 1,1 перехвата.

В НБА Трент-младший начал выступать с 2018 года за команду «Портленд Трэйл Блэйзерс». За «Рэпторс» Гари стал играть с 2021 года.

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