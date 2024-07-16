Перкинс — о возможностях «Клипперс»: я бы рассмотрел возможность обмена Кавая

39-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший на позиции центрового, а ныне являющийся телевизионным аналитиком, Кендрик Перкинс высказался о потенциале клуба «Лос-Анджелес Клипперс».

«Если бы я был в руководстве «Клипперс», то я бы точно рассмотрел возможность обмена Кавая Леонарда прямо сейчас. Потому что они просто застряли, им не прыгнуть выше в такой ротации, да и сам Кавай должен здраво оценить свои возможности в текущем состоянии здоровья», — заявил Перкинс в эфире ESPN.

Напомним, ранее «Клипперс» покинул звёздный игрок Пол Джордж в статусе свободного агента. Позже он заключил четырёхлетний контракт с «Филадельфией Сиксерс», по условиям которого в общей сложности за четыре сезона сможет заработать $ 212 млн.