Уильямс — о «Далласе» после подписания Томпсона: настало идеальное время для них

42-летний американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации за клуб «Чикаго Буллз», Джей Уильямс рассказал о возможностях клуба «Даллас Маверикс» после подписания контракта с бывшим игроком «Уорриорз» Клэем Томпсоном.

«Я большой поклонник Клэя… Думаю, что с Джейсоном Киддом во главе нападение их команды изменится в ещё лучшую сторону. Настало идеальное время для «Маверикс», потому что теперь Клэю есть что доказывать», — приводит слова Уильямса журналист Джо Мистретта в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, 1 июля стало известно, что Клэй подписал трёхлетний контракт с «Даллас Маверикс» на $ 50 млн. 34-летний баскетболист с сезона-2011/2012 выступал за «Голден Стэйт Уорриорз», в составе которого принял участие в 793 матчах.