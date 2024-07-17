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The Athletic: «Лейкерс» планируют и дальше работать над улучшением своего состава

The Athletic: «Лейкерс» планируют и дальше работать над улучшением своего состава
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Журналист The Athletic Йован Буха утверждает, что руководство известного клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» продолжит улучшать состав команды.

«Отсутствие активности «Лейкерс» не связано с тем, что они предприняли слишком мало усилий. Руководство вело переговоры с Клэем Томпсоном, но не смогли подписать его и других высокоуровневых игроков, таких как Йонас Валанчюнас и Демар Дерозан. Более того, «Лейкерс» пока не удалось достичь соглашения в ходе торговых переговоров с «Портлендом», «Бруклином», «Ютой», «Торонто» и «Орландо». Согласно источникам из лиги и команды, «Лейкерс» планируют сохранять терпение и дальше работать над улучшением своего состава», — приводит слова Йована Бухи новостной портал The Athletic.

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