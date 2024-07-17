Менеджер по экипировке забыл майку Николы Йокича

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Вчера, 16 июля, перед началом товарищеского матча между национальными командами Австралии и Сербии произошёл забавный инцидент.

В конце предматчевой разминки игроки сборной Сербии переодевались в игровую форму. И в этот момент выяснилось, что менеджер по экипировке забыл майку лидера своей команды Николы Йокича, из-за чего в срочном порядке покинул площадку и побежал в раздевалку.

Встреча завершилась победой австралийцев со счётом 84:73 (20:15, 19:25, 23:19, 22:14).

Наиболее результативным игроком в национальной команде Австралии стал защитник Патрик Миллз. В ходе встречи он набрал 28 очков.

В сборной Сербии же отличился Филип Петрушев. В ходе встречи Филипу удалось набрать 17 очков.

Соревнования по баскетболу на летних Олимпийских играх 2024 года пройдут с 27 июля по 11 августа.