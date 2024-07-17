БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Экс-игрок курского «Динамо» и сборной Беларуси Линдсей Хардинг войдёт в штаб «Лейкерс»

Экс-игрок курского «Динамо» и сборной Беларуси Линдсей Хардинг войдёт в штаб «Лейкерс»
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер года G-лиги по итогам минувшего сезона Линдсей Хардинг станет помощницей Джей Джей Редика в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует Los Angeles Times со ссылкой на несколько источников.

Линдсей станет первой женщиной-помощницей в истории команды, которая будет работать полный рабочий день.

Хардинг выступала в колледже Дьюка одновременно с Редиком. Она была выбрана под общим первым номером на драфте WNBA 2007 года и провела девять сезонов в женской НБА за такие команды, как «Миннесота», «Вашингтон», «Атланта», «Лас-Вегас», «Нью-Йорк» и «Финикс». Также она выступала в Российской Федерации, где представляла курское «Динамо». Во время игровой карьеры Линдсей получила белорусское гражданство и принимала участие в матчах сборной этой страны.

В качестве ассистента и тренера по развитию Хардинг на протяжении четырёх сезонов проработала в «Сакраменто Кингз».

Материалы по теме
The Athletic: «Лейкерс» планируют и дальше работать над улучшением своего состава

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android