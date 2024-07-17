Экс-игрок курского «Динамо» и сборной Беларуси Линдсей Хардинг войдёт в штаб «Лейкерс»

Тренер года G-лиги по итогам минувшего сезона Линдсей Хардинг станет помощницей Джей Джей Редика в «Лос-Анджелес Лейкерс». Об этом информирует Los Angeles Times со ссылкой на несколько источников.

Линдсей станет первой женщиной-помощницей в истории команды, которая будет работать полный рабочий день.

Хардинг выступала в колледже Дьюка одновременно с Редиком. Она была выбрана под общим первым номером на драфте WNBA 2007 года и провела девять сезонов в женской НБА за такие команды, как «Миннесота», «Вашингтон», «Атланта», «Лас-Вегас», «Нью-Йорк» и «Финикс». Также она выступала в Российской Федерации, где представляла курское «Динамо». Во время игровой карьеры Линдсей получила белорусское гражданство и принимала участие в матчах сборной этой страны.

В качестве ассистента и тренера по развитию Хардинг на протяжении четырёх сезонов проработала в «Сакраменто Кингз».

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