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«Они могут говорить что хотят». Известный агент НБА — о Бронни Джеймсе

Атакующий защитник «Бостон Селтикс» Джейлен Браун раскритиковал Бронни Джеймса на одном из матчей Летней лиги НБА, заявив, что сын Леброна вряд ли может считаться профессионалом.

Известный агент Рич Пол, который представляет интересы Леброна и Бронни, поделился своим мнением на этот счёт. Мы собрали самые интересные цитаты Пола о Джеймсе-младшем.

«Вы знаете, я видел кое-что, что вышло от Джейлена Брауна. Нельзя принимать мнение каждого и пытаться обратить его против него или думать, что он плохой человек или что молодая леди, которая сопровождала его, была плохим человеком. У них есть мнения, они могут говорить то, что хотят, по крайней мере, он на самом деле в лиге, а есть много экспертов без опыта. Он эксперт с опытом. Так что, если у него есть мнение, пусть остается при своём. Но я знаю Джейлена Брауна и знаю, что он не имеет в виду ничего плохого, он просто поддерживал беседу. Просто таков мир, в котором мы живём сегодня, почему он должен думать, что кто-то снимает на видео, как он что-то говорит?»

«Бронни собирается не высовываться, продолжать работать и использовать вещи как топливо, но он по-прежнему увлечён игрой в баскетбол».

«Бронни действительно хорош в обороне прямо сейчас, а навыки в нападении со временем придут».