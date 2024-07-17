Рич Пол сделал заявление о Джейлене Брауне после скандальных слов в адрес Бронни

Агент новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса и его отца Леброна Джеймса Рич Пол прокомментировал скандальную новость, в центре которой оказался его клиент и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун. Ранее по мировым СМИ разлетелись цитаты, которые Джейлен якобы произнёс в адрес Бронни. «Не думаю, что Бронни — профессионал», — будто бы сказал Джейлен.

«Я видел кое-что, что появилось в прессе о Джейлене Брауне. Однако нельзя принимать мнение каждого и пытаться обернуть его против него самого. Неправильно думать, что он плохой человек или что молодая леди, которая сопровождала его, также является плохим человеком. У них есть своё мнение, и они могут говорить то, что хотят.

По крайней мере, он уже в лиге. В то же время вокруг много экспертов, у которых нет опыта. Он эксперт с опытом. Так что, если у него есть мнение, он может его высказать. Но я знаю Джейлена Брауна и знаю, что в его словах нет никакого злого умысла, он просто поддерживал беседу. Таков мир, в котором мы живём сегодня. С чего бы ему думать, что кто-то снимает то, что он говорит, на видео?» — сказал Пол в эфире The Pat McAfee Show.

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