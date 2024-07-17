Nike представила вторые именные кроссовки Джа Моранта

Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант больше года назад получил именную линейку кроссовок от американской компании Nike. Теперь настало время второй именной пары, которая будет называться Nike Ja 2 Stargazer.

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

Ожидается, что цена на кроссовки от Nike и Моранта составит $ 120. Официально дата выхода обуви пока не анонсирована, но, по информации некоторых СМИ и владельцев магазинов, кроссовки появятся на прилавках 3 октября 2024 года.

В минувшем сезоне НБА разыгрывающий «Мемфиса» успел отбыть 25-матчевую дисквалификацию и после возвращения принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, делая 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 27,5.