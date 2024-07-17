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Nike Ja 2: когда выйдут и поступят в продажу, дата выхода, где можно купить и сколько стоят кроссовки Джа Моранта

Nike представила вторые именные кроссовки Джа Моранта
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Разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант больше года назад получил именную линейку кроссовок от американской компании Nike. Теперь настало время второй именной пары, которая будет называться Nike Ja 2 Stargazer.

Фото: Nike

Фото: Nike

Фото: Nike

Ожидается, что цена на кроссовки от Nike и Моранта составит $ 120. Официально дата выхода обуви пока не анонсирована, но, по информации некоторых СМИ и владельцев магазинов, кроссовки появятся на прилавках 3 октября 2024 года.

В минувшем сезоне НБА разыгрывающий «Мемфиса» успел отбыть 25-матчевую дисквалификацию и после возвращения принял участие в девяти встречах, набирая в среднем 25,1 очка, делая 8,1 результативной передачи и 5,6 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 47,1, трёхочковых — 27,5.

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