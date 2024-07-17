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Эксперт ответил, какой карьерный шаг нужно было сделать новичку «Лейкерс» Бронни

Эксперт ответил, какой карьерный шаг нужно было сделать новичку «Лейкерс» Бронни
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Американский спортивный журналист и эксперт Джейсон Уитлок высказался о новичке «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймсе – сыне лёгкого форварда этой команды Леброна Джеймса. Уитлок высказал мнение, что Бронни следовало подольше остаться в NCAA.

«Малыш – загадай желание. А ведь парнишка мог бы быть на уровне Mid-major в NCAA, заводить друзей и делать всё, чтобы в будущем у него были прекрасные воспоминания», — написал Уитлок на своей странице в социальных сетях.

Напомним, Бронни участвовал в драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2024 года. Вся интрига второго дня строилась именно вокруг него. Молодой игрок в итоге был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером, в результате чего он будет играть в одной команде вместе с отцом.

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