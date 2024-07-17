Пол ответил, как Бронни отреагирует на скандальные слова о себе, якобы сказанные Брауном

Агент новичка «Лос-Анджелес Лейкерс» Бронни Джеймса Рич Пол ответил, каким образом его клиент может отреагировать на недавнюю резонансную новость, в центре которой оказался он сам и лёгкий форвард «Бостон Селтикс» Джейлен Браун. Ранее по мировым СМИ разлетелись цитаты, которые Джейлен якобы произнёс в адрес Бронни. «Не думаю, что Бронни — профессионал», — будто бы сказал Джейлен.

«Бронни будет сохранять спокойствие, продолжать работать и использовать подобные ситуации в качестве топлива. Он продолжит с энтузиазмом относиться к игре», — сказал Пол в эфире The Pat McAfee Show.

Бронни был выбран «Лос-Анджелесом» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.