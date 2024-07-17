Вдова Коби Брайанта отреагировала на смерть его отца

Ванесса Брайант, вдова легенды «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, прокомментировала смерть его отца Джо. Он скончался вчера, 16 июля, в возрасте 69 лет.

«Выражаю соболезнования в связи с известием о кончине моего свёкра. Мы все надеялись, что всё будет по-другому. Хотя мы редко проводили время вместе, он всегда был милым и приятным в общении. Коби очень любил его. Наши мысли с семьёй», — написала Ванесса на своей странице в социальных сетях.

Джо Брайант также выступал в Национальной баскетбольной ассоциации. Его игровая карьера продолжалась с 1975 по 1991 год. После этого отец Коби стал работать тренером в таких командах, как «Лос-Анджелес Спаркс», «Лас-Вегас Рэттлерс» и другие.

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