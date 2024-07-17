Товарищеский матч, ОИ-2024: США — Сербия, где смотреть, во сколько начало

Совсем скоро в Париже стартуют Олимпийские игры. 12 сборных по баскетболу продолжают подготовку к Олимпиаде во Франции, в их числе США и Сербия, которые проведут между собой товарищеский матч. Встреча между топовыми сборными состоится сегодня, 17 июля, начало в 19:00 мск.

В составе американцев выступают Стефен Карри, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джоэл Эмбиид, Девин Букер, Энтони Дэвис, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон, Джейсон Тейтум, Бэм Адебайо, Джру Холидэй и Деррик Уайт. Сербов ведёт за собой действующий MVP НБА Никола Йокич.

В России следить за матчем между США и Сербией можно на баскетбольном портале AANBA.ru.

Ранее национальная команда США обыграла Канаду и Австралию. Сербия же победила Францию и уступила Австралии.