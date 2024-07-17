БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

США — Сербия, баскетбол: во сколько начало матча, где смотреть прямую трансляцию 17 июля 2024 года, кто покажет в России

Товарищеский матч, ОИ-2024: США — Сербия, где смотреть, во сколько начало
Комментарии

Совсем скоро в Париже стартуют Олимпийские игры. 12 сборных по баскетболу продолжают подготовку к Олимпиаде во Франции, в их числе США и Сербия, которые проведут между собой товарищеский матч. Встреча между топовыми сборными состоится сегодня, 17 июля, начало в 19:00 мск.

В составе американцев выступают Стефен Карри, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джоэл Эмбиид, Девин Букер, Энтони Дэвис, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон, Джейсон Тейтум, Бэм Адебайо, Джру Холидэй и Деррик Уайт. Сербов ведёт за собой действующий MVP НБА Никола Йокич.

В России следить за матчем между США и Сербией можно на баскетбольном портале AANBA.ru.

Ранее национальная команда США обыграла Канаду и Австралию. Сербия же победила Францию и уступила Австралии.

Сейчас читают:
Австралия преподала США важный урок. Фаворитов Олимпиады спас партнёр Леброна!
Австралия преподала США важный урок. Фаворитов Олимпиады спас партнёр Леброна!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android