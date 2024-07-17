«Буду беречь её как ребёнка». Тысячи людей готовы пожертвовать почку ради Робинсона

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Нейт Робинсон рассказал, что тысячи людей выразили готовность пожертвовать своей почкой ради него. Трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху страдает от почечной недостаточности в течение нескольких последних лет.

Всё это время он проходит курс лечения. Также Робинсон рассказал, как однажды к нему подошла 89-летняя женщина и призналась, что охотно отказалась бы от почки ради него, если бы была моложе.

«Когда люди вот так подходят ко мне, это вселяет надежду. Это даёт мне силы продолжать идти вперёд. Позже, когда я получу почку, я буду оглядываться назад и думать: «Чёрт возьми, я действительно прошёл через всё это.

Я буду бережно относиться к почке, которую получу. Я буду относиться к ней как к ребёнку. Я собираюсь сделать всё, что от меня требуется», — приводит слова Робинсона издание ESPN US.

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