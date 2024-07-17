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Мэджик Джонсон отреагировал на смерть отца Коби Брайанта

Мэджик Джонсон отреагировал на смерть отца Коби Брайанта
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Легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон выразил соболезнования в связи со смертью экс-игрока НБА и отца прославленного баскетболиста «озёрников» Коби Брайанта Джо.

«Я опустошён известием о потере моего друга Джо Брайанта, отца Коби Брайанта. Джо был не только талантливым баскетболистом. Он также был отличным тренером.

Многие не знают, что он тренировал «Лос-Анджелес Спаркс» в 2005, 2006 и 2011 годах! Джо был исключительным человеком с сияющей улыбкой, способной украсить всё вокруг. Кроме того, он был отличным мужем и отцом.

Мы с Куки молимся за его жену Пэм, дочерей Шарию и Шайю, а также остальных членов семьи Брайантов, друзей и всех тех, кто любил Джо», — написал Джонсон на своей странице в социальных сетях.

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