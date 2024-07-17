Гилберт Аренас назвал подлинную причину критики Леброна из-за Бронни

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратный участник Матча всех звёзд североамериканской лиги Гилберт Аренас поделился мнением о критике, с которой столкнулся лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, чей сын Бронни был выбран калифорнийской командой нва минувшем драфте НБА.

«На самом деле нет никакой проблемы в том, что Бронни Джеймс был выбран под 55-м номером на драфте. Это не проблема. Проблема в том, что другие отцы злятся из-за того, что этот отец сделал что-то для своего сына, чего они не могут сделать для своего», — сказал Аренас на канале djvlad в YouTube.

Напомним, в дебютной игре за «Лейкерс» с «Сакраменто Кингз» Бронни в рамках Летней лиги набрал четыре очка, к которым прибавил два подбора и две результативные передачи.

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Первая реакция Бронни на то, что «Лейкерс» выбрали его на драфте: