Владелец «Уорриорз» Лэйкоб — о переходе Томпсона в «Даллас»: придётся надрать ему задницу!

Владелец «Голден Стэйт Уорриорз» Джо Лэйкоб поделился мнением о переходе ветерана команды Клэя Томпсона в «Даллас Маверикс». Томпсон покинул «Уорриорз» в нынешнее межсезонье НБА.

«Я отправил ему небольшое видео со словами благодарности. Он так много значил для нас, для всей организации. Так что я по-прежнему отношусь к нему с теплотой и всегда буду так относиться. Это никогда не изменится. Мне всё равно, что кто-то подумает о случившемся. Надеюсь, мы останемся друзьями навсегда. Он пробудет в «Далласе» несколько лет, так что нам придётся надрать ему задницу! Но таковы издержки этой работы. Уверен, он чувствует то же самое», — сказал Лэйкоб в интервью The Athletic.

Двусторонка с Клэем Томпсоном, где он много промахивается: