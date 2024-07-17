Роналдиньо рассказал о первой встрече с Майклом Джорданом и его подарке

Прославленный бразильский футболист Роналдиньо вспомнил о первой встрече с легендой Национальной баскетбольной ассоциации Майклом Джорданом, состоявшейся в 2006 году в Барселоне. Майкл тогда подарил бразильцу кроссовки Nike Air Jordan 21 XXI PE.

«Это было что-то особенное. По-другому в случае с Джорданом и быть не могло. Это был незабываемый день. Я до сих пор храню эти кроссовки. Майкл – один из величайших людей, которых я когда-либо встречал. Это был, несомненно, незабываемый день! Кроссовки до сих пор у меня. Они надёжно хранятся у меня дома», — сказал Роналдиньо на канале Complex в YouTube.

Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Он двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз».

Почему Майкл Джордан не считает себя величайшим: