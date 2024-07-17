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ФИБА изобразила звёзд баскетбола игроками других видов спорта перед ОИ в Париже

ФИБА изобразила звёзд баскетбола игроками других видов спорта перед ОИ в Париже
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Международная федерация баскетбола (ФИБА) в преддверии Олимпийских игр 2024 года в Париже представила баскетболистов, которые сыграют на турнире, в качестве спортсменов других видов спорта.

Серб Никола Йокич из «Денвер Наггетс», известный любовью к скачкам, был изображён всадником, а лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс – теннисистом.

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Грек Яннис Адетокунбо из «Милуоки Бакс» представлен в качестве футбольного вратаря, а испанский ветеран Руди Фернандес – велосипедиста.

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Немец Деннис Шрёдер из «Бруклин Нетс» предстал как легкоатлет, а австралиец Джош Гидди из «Чикаго Буллз» – как пловец.

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Также в ФИБА изобразили пуэрториканца Хосе Альварадо как боксёра, японца Руи Хатимуру – как дзюдоиста, канадца Шея Гилджес-Александера – как велосипедиста, а француза Виктора Вембаньяму как волейболиста.

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Фото: FIBA

Олимпиада в Париже состоится с 26 июля по 11 августа.

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