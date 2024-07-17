Навсегда отстранённому от игры в НБА Портеру отказано в возобновлении карьеры в Греции

Дисквалифицированный на всю жизнь экс-центровой «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер запросил разрешение возобновить карьеру в Греции, но получил отказ. Об этом информирует The Athletic.

Сообщается, что, несмотря на поддержку со стороны прокуратуры США и сотрудника службы предварительного заключения, судья отклонил ходатайство игрока. Адвокат Джонтея утверждал, что во время пребывания в Греции его клиент будет находиться под присмотром семьи и команды и сможет вернуться в Нью-Йорк для выполнения судебных обязательств, однако судью эти аргументы не убедили.

Вынесение приговора по делу Портера состоится в Нью-Йорке 18 декабря.

Напомним, в апреле стало известно, что Портер владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил около 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов.

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