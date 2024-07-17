БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Навсегда отстранённому от игры в НБА Портеру отказано в возобновлении карьеры в Греции

Навсегда отстранённому от игры в НБА Портеру отказано в возобновлении карьеры в Греции
Аудио-версия:
Комментарии

Дисквалифицированный на всю жизнь экс-центровой «Торонто Рэпторс» Джонтей Портер запросил разрешение возобновить карьеру в Греции, но получил отказ. Об этом информирует The Athletic.

Сообщается, что, несмотря на поддержку со стороны прокуратуры США и сотрудника службы предварительного заключения, судья отклонил ходатайство игрока. Адвокат Джонтея утверждал, что во время пребывания в Греции его клиент будет находиться под присмотром семьи и команды и сможет вернуться в Нью-Йорк для выполнения судебных обязательств, однако судью эти аргументы не убедили.

Вынесение приговора по делу Портера состоится в Нью-Йорке 18 декабря.

Напомним, в апреле стало известно, что Портер владел аккаунтом в беттинг-компании, где совершил около 1000 ставок на общую сумму в несколько миллионов долларов.

Материалы по теме
Баскетболист НБА, предавший спорт ради денег, ищет «спасения» в Европе
Баскетболист НБА, предавший спорт ради денег, ищет «спасения» в Европе

Самый низкий баскетболист:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android