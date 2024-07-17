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Данила Походяев перешёл в «Астану»

Данила Походяев перешёл в «Астану»
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23-летний баскетболист, выступающий на позиции тяжёлого форварда, Данила Походяев перешёл в «Астану», сообщает пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Срок контракта и сумма пока неизвестны. Минувший сезон-2023/2024 Походяев провёл в московском клубе «Руна». За москвичей Данила провёл 38 игр, набирая в среднем 6,4 очка, 3,4 подбора, 0,6 передачи и 0,2 блок-шота за матч.

Напомним, в конце июня сообщалось, что клуб УНИКС вёл переговоры с Походяевым по поводу перехода форварда в Казань.

Свой дебютный сезон в Единой лиге ВТБ Походяев провёл в клубе «Парма» в 2022-2023 годах. За команду из Перми Данила принял участие в 32 играх. За матч в среднем тяжёлый форвард набирал 7,9 очка, 4,2 подбора, 0,7 передачи и 0,2 блок-шота.

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