«Црвена Звезда» и «Бешикташ» — участники Суперкубка-2024

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В 2024 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ примут участие команды из Сербии и Турции: «Црвена Звезда» и «Бешикташ».

Зарубежные клубы будут бороться за Кубок с четырьмя лучшими командами Единой лиги по итогам прошедшего сезона: ЦСКА, УНИКС, «Зенит» и «Локомотив-Кубань».

Суперкубок-2024 пройдёт с 11 по 14 сентября в Москве на «ВТБ Арене».

Напомним, в 2021 году было утверждено создание ежегодного Суперкубка с участием четырёх лучших команд предыдущего регулярного сезона. Победителю вручается Кубок Александра Гомельского — в знак памяти о легендарном тренере.

В 2021 году обладателем Суперкубка стал московский ЦСКА, в 2022 и 2023 годах победителем становился питерский «Зенит».

В 2022 году в Суперкубке Единой лиги ВТБ впервые приняли участие зарубежные команды — сербские «Партизан» и «Мега».