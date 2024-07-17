Леброн Джеймс рассказал о взаимоотношениях со Стефеном Карри

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс признал, что между ним и разыгрывающим «Голден Стэйт Уорриорз» Стефеном Карри были соперничество и напряжённость много лет назад, но сейчас этого больше нет. В настоящий момент они проводят тренировочные сборы, готовясь к выступлению на Олимпийских играх в Париже.

«Игра в баскетбол не длится вечно. Вы не хотите упускать возможность завязать с кем-то отношения. Многие из вас, возможно, выросли в эпоху Мэджика Джонсона и Ларри Бёрда. Мы не должны нравиться друг другу. Но я также осведомлён достаточно, чтобы знать, что Айзея Томас и Мэджик обнимали друг друга на площадке, потому что это было просто взаимное уважение. Так что я не хочу упустить эти моменты с Карри», — приводит слова Леброна The Athletic.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр состоится с 27 июля по 10 августа. Сборная США сыграет в группе с национальными командами Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.