Второй пик драфта НБА набрал 0 очков за игру

19-летний французский профессиональный баскетболист Александр Сарр, играющий на позиции центрового, провёл дебютный матч за команду НБА «Вашингтон Уизардс» в рамках Летней лиги.

Встреча между коллективом «Вашингтон Уизардс» и командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» завершилась со счётом 82:80 в пользу команды из города Портленд.

Второй пик драфта Александр Сарр провёл на площадке 39 минут, совершив 15 бросков с игры, семь из которых были из-за дуги, и не набрал ни одного очка. На его счету девять подборов и три блок-шота.

Французский баскетболист из города Бордо в 2019 году присоединился к мадридскому «Реалу» и провёл в их молодёжной команде два сезона.

В 2021 году Сарр переехал в Соединённые Штаты, чтобы присоединиться к недавно созданной лиге Overtime Elite League в Атланте, что обеспечило ему альтернативный профессиональный путь с гарантированной минимальной зарплатой в размере не менее $ 100 тыс. в год. Он отыграл два сезона в Overtime Elite: первый за Team Overtime, а второй за YNG Dreamerz.