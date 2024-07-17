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Второй пик драфта НБА набрал 0 очков за игру

Второй пик драфта НБА набрал 0 очков за игру
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19-летний французский профессиональный баскетболист Александр Сарр, играющий на позиции центрового, провёл дебютный матч за команду НБА «Вашингтон Уизардс» в рамках Летней лиги.

Встреча между коллективом «Вашингтон Уизардс» и командой «Портленд Трэйл Блэйзерс» завершилась со счётом 82:80 в пользу команды из города Портленд.

Второй пик драфта Александр Сарр провёл на площадке 39 минут, совершив 15 бросков с игры, семь из которых были из-за дуги, и не набрал ни одного очка. На его счету девять подборов и три блок-шота.

Французский баскетболист из города Бордо в 2019 году присоединился к мадридскому «Реалу» и провёл в их молодёжной команде два сезона.

В 2021 году Сарр переехал в Соединённые Штаты, чтобы присоединиться к недавно созданной лиге Overtime Elite League в Атланте, что обеспечило ему альтернативный профессиональный путь с гарантированной минимальной зарплатой в размере не менее $ 100 тыс. в год. Он отыграл два сезона в Overtime Elite: первый за Team Overtime, а второй за YNG Dreamerz.

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
17 июля 2024, среда. 03:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
82 : 80
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Макгауэнс - 19, Рупер - 16, Чендлер - 12, Клингэн - 8, Минайя - 8, Мюррэй - 7, Риз - 7, Цуй - 3, Дэвис - 2, Эллис, Джонсон
Вашингтон Уизардс: Каррингтон - 20, Фанк - 14, Шампани - 13, Бернард - 7, Стивенсон - 7, Болдуин Мл. - 6, Джордж - 6, Ноуэлл - 6, Батлер - 1, Сарр
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