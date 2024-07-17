БК PARI
Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
erid: 2RanymdGUCY
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер: Адам Сильвер подтвердил переговоры о возможном расширении НБА

Инсайдер: Адам Сильвер подтвердил переговоры о возможном расширении НБА
Аудио-версия:
Комментарии

62-летний комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что переговоры о расширении лиги состоятся после завершения сделок со СМИ и телевидением, сообщает инсайдер Бретт Сигел.

«Адам Сильвер говорит, что переговоры о расширении состоятся после завершения сделок со СМИ, и утверждает, что эти разговоры о расширении в офисе лиги состоятся осенью. Он отказался комментировать позицию Лас-Вегаса в первоначальных разговорах», — заявил Сигел в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в 2023 году Сильвер заявлял, что появление команд НБА в Сиэтле и Лас-Вегасе возможно, но для начала лиге предстоит провести переговоры о правах на трансляции игр Национальной баскетбольной ассоциации.

На данный момент в лиге 30 команд, по 15 коллективов в Восточной и Западной конференции.

Материалы по теме
«Он был гением баскетбола и определяющей фигурой в лиге». Адам Сильвер — о смерти Уэста
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android