Инсайдер: Адам Сильвер подтвердил переговоры о возможном расширении НБА

62-летний комиссионер НБА Адам Сильвер заявил, что переговоры о расширении лиги состоятся после завершения сделок со СМИ и телевидением, сообщает инсайдер Бретт Сигел.

«Адам Сильвер говорит, что переговоры о расширении состоятся после завершения сделок со СМИ, и утверждает, что эти разговоры о расширении в офисе лиги состоятся осенью. Он отказался комментировать позицию Лас-Вегаса в первоначальных разговорах», — заявил Сигел в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, в 2023 году Сильвер заявлял, что появление команд НБА в Сиэтле и Лас-Вегасе возможно, но для начала лиге предстоит провести переговоры о правах на трансляции игр Национальной баскетбольной ассоциации.

На данный момент в лиге 30 команд, по 15 коллективов в Восточной и Западной конференции.