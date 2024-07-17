Эдди Хаус — о Бронни Джеймсе: он игрок НБА в любом случае

Бывший защитник «Майами Хит» Эдди Хаус прокомментировал слова лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна в адрес сына Леброна Бронни Джеймса. Ранее по мировым СМИ разлетелись цитаты, которые Браун якобы произнёс в адрес Бронни. «Не думаю, что Бронни — профессионал», — будто бы сказал Джейлен.

«Он игрок НБА в любом случае», — сказал Хаус в эфире The Carton Show.

Напомним, Бронни был выбран «Лос-Анджелес Лейкерс» под общим 55-м номером на драфте НБА 2024 года. Таким образом, впервые в истории североамериканской лиги в одной команде будут выступать отец и сын.

В дебютной игре за «Лейкерс» с «Сакраменто Кингз» Бронни в рамках Летней лиги набрал четыре очка, к которым прибавил два подбора и две результативные передачи.