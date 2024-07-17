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24 очка Стефена Карри помогли сборной США разгромить команду Сербии

24 очка Стефена Карри помогли сборной США разгромить команду Сербии
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Сегодня, 17 июля, состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Сербии. Встреча завершилась победой американцев со счётом 105:79 (28:28, 31:17, 24:13, 22:21). Матч проходил в Абу-Даби.

Наиболее результативным игроком в национальной команде США стал разыгрывающий защитник Стефен Карри. В ходе встречи он набрал 24 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков.

Ранее в товарищеских встречах в преддверии Олимпийских игр — 2024 национальная команда США обыграла Канаду и Австралию. Сербия же победила Францию и уступила Австралии.

В составе американцев выступают Стефен Карри, Леброн Джеймс, Кевин Дюрант, Джоэл Эмбиид, Девин Букер, Энтони Дэвис, Энтони Эдвардс, Тайриз Халибёртон, Джейсон Тейтум, Бэм Адебайо, Джру Холидэй и Деррик Уайт. Сербов ведёт за собой действующий MVP НБА Никола Йокич.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
17 июля 2024, среда. 19:00 МСК
США
Окончен
105 : 79
Сербия
США: Гэллоуэй, Карри, Эдвардс, Джеймс, Дюрант, Уайт, Халибёртон, Тейтум, Хэйс, Холидэй, Адебайо, Дэвис, Букер, Эмбиид, Поттер
Сербия: Плавшич, Петрушев, Богданович, Маринкович, Ярамаз, Раданов, Добрич, Ристич, Йокич, Покушевски, Мицич, Гудурич, Аврамович, Милутинов
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