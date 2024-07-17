Чарания: Миддлтон перенёс операцию на лодыжках

32-летний американский профессиональный баскетболист Крис Миддлтон, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс», перенёс операцию на обеих лодыжках, по сообщениям инсайдера ESPN Шэмса Чарании.

«Крис Миддлтон в этом межсезонье перенёс артроскопическую операцию на лодыжках. Ожидается, что он вернётся в строй перед началом сезона», — сообщил Чарания в соцсети Х (ранее Twitter).

Миддлтон провёл свой 12-й сезон в Национальной баскетбольной ассоциации, и это был его 11-й сезон за команду «Милуоки Бакс». В минувшем сезоне Крис отыграл 55 игр за «Бакс», в среднем набирая 15,1 очка, 4,7 подбора, 5,3 передачи и 0,9 перехвата.

В сезоне-2020/2021 году Миддлтон стал чемпионом НБА.