Стив Керр назвал трёх игроков, которых будет продолжать ставить в стартовый состав

Главный тренер сборной США по баскетболу Стив Керр рассказал, что рассчитывает продолжать ставить тройку, в которую входят лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс, разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри и центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид, в старт.

«Мне нравятся эти трое парней в стартовом составе. Мы присматривались к другим ребятам вокруг них, и, очевидно, у нас есть отличные варианты. Но мне нравятся эти трое вместе», — приводит слова Керра Fadeaway World.

Сегодня, 17 июля, состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Сербии. Встреча завершилась победой американцев со счётом 105:79. Наиболее результативным игроком в сборной США стал разыгрывающий защитник Стефен Карри. В ходе встречи он набрал 24 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков.

Напомним, баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр 2024 года пройдёт с 27 июля по 10 августа. Национальная команда США сыграет в группе со сборными Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.