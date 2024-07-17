Поль Погба поздравил Стефена Карри после матча с Сербией

31-летний чемпион мира в составе сборной Франции футболист Поль Погба поздравил 36-летнего разыгрывающего клуба «Голден Стэйт Уорриорз» и сборной США Стефена Карри с победой в матче с национальной командой Сербии.

Встреча между сборными США и Сербии завершилась со счётом 105:79 (28:28, 31:17, 24:13, 22:21). Стефен стал результативным игроком своего коллектива. В ходе встречи он набрал 24 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков.

Напомним, в августе 2023 года французский полузащитник сдал положительную допинг-пробу. 29 февраля нынешнего года антидопинговый суд подтвердил решение об отстранении Поля Погба на четыре года. После того как суд принял решение об отстранении Погба, он подал апелляцию. В составе национальной команды Франции Поль стал чемпионом мира в России в 2018 году.