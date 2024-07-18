Леброн Джеймс высказался о сборной Сербии и Николе Йокиче после товарищеского матча

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» и баскетболист сборной США Леброн Джеймс похвалил национальную команду Сербии и лидера «Денвер Наггетс» Николу Йокича после товарищеского матча, который прошёл в Абу-Даби.

«Это хорошая команда, они хорошо бросают, они бескорыстны. Конечно, Йокич невероятен. Они вообще очень талантливы, ещё и в нашей группе, ожидайте хорошего матча.

Всегда сложно играть против Йокича. Выдающийся баскетболист, которого я очень уважаю. Он заслужил всё, что с ним происходит в «Денвере» и в сборной. Он замечательный человек, которого я очень уважаю», — приводит слова Леброна Mozzart Sport.

Напомним, 17 июля состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Сербии. Встреча завершилась победой американцев со счётом 105:79. Наиболее результативным игроком в сборной США стал разыгрывающий защитник Стефен Карри. В ходе встречи он набрал 24 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков.

Баскетбольный турнир в рамках Олимпийских игр 2024 года пройдёт с 27 июля по 10 августа. Национальная команда США сыграет в группе со сборными Южного Судана, Сербии и Пуэрто-Рико.