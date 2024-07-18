Шакил О'Нил — о новичке года WNBA: Кларк женщина-Стефен Карри

Бывший центровой, а ныне телеведущий и аналитик НБА Шакил О'Нил поделился своими мыслями по поводу лучшего новичка сезона в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Борьба за это звание развернулась между баскетболистками Энджел Риз и Кейтлин Кларк.

«Энджел Риз определённо лидирует в гонке «Новичок года». И я отдаю голос ей. Но Кейтлин Кларк – потрясающий игрок. Кларк женщина-Стеф Карри. И они очень много сделали для игры», — заявил Шакил в эфире ESPN.

Напомним, форвард «Чикаго Скай» Энджел Риз, выбранная под седьмым номером драфта 2024 года, стала первым игроком в истории женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), которая оформила 10 подряд дабл-даблов за один сезон.

Баскетболистка «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк была выбрана под первым номером драфта и стала автором уникального рекорда в истории WNBA, набрав 13 июля во время игры с «Финикс Меркури» 13 передач за матч, что является абсолютным рекордом лиги.