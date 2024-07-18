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НБА, Бронни Джеймс: сколько очков набрал в матче с Атлантой Хоукс в Летней лиге НБА, статистика сына Леброна Джеймса

Бронни Джеймс за «Лейкерс» провёл лучший матч в Летней лиге НБА
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Сегодня, 18 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 87:86 в пользу «Лейкерс».

НБА — Летняя лига . Лас-Вегас
18 июля 2024, четверг. 04:30 МСК
Атланта Хоукс
Атланта
Окончен
86 : 87
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес

Атакующий защитник и новичок «озёрников» Бронни Джеймс, в свою очередь, принял участие в матче. Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 12 очков (5 из 11 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), один подбор и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-10».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что 12 набранных очков — это лучший показатель для 19-летнего баскетболиста в рамках турнира, проходящего в городе Лас-Вегас, США. Более того, 12 очков — это третий лучший показатель в «Лейкерс» после центрового Колина Каслтона (17 очков) и форварда Блейка Хинсона (14 очков).

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