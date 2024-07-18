Бронни Джеймс за «Лейкерс» провёл лучший матч в Летней лиге НБА

Сегодня, 18 июля, завершился очередной матч в рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором между собой сыграли «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 87:86 в пользу «Лейкерс».

Атакующий защитник и новичок «озёрников» Бронни Джеймс, в свою очередь, принял участие в матче. Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 12 очков (5 из 11 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), один подбор и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-10».

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что 12 набранных очков — это лучший показатель для 19-летнего баскетболиста в рамках турнира, проходящего в городе Лас-Вегас, США. Более того, 12 очков — это третий лучший показатель в «Лейкерс» после центрового Колина Каслтона (17 очков) и форварда Блейка Хинсона (14 очков).