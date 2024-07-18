«Енисей» объявил о переходе Алексы Степановича

26-летний сербский форвард Алекса Степанович перешёл в «Енисей». Об этом информирует пресс-служба красноярской команды, не раскрывая условия соглашения.

Степанович провёл три года в белградском клубе ФМП. Форвард принял участие в 26 матчах минувшего сезона Адриатической лиги, средняя статистка — 9 очков, 3,8 подбора и 1 передача за 21,6 минуты на паркете.

«У Степановича трёхлетний опыт работы в Адриатической лиге, и я считаю, что теперь он готов к новому вызову. Быстрая игра при переходе в обе стороны — его основное качество», — приводит слова главного тренера красноярского клуба Йовицы Арсича пресс-служба «Енисея».

Алекса Степанович принимал участие в трёх молодёжных чемпионатах Европы в составе сборных Сербии U18 и U20. Степанович выступал за «Спарс», «Динамик», «Металац» и «Слободу». В 2021 году перешёл в «Партизан», но не сумел попасть в основу.