Бронни набрал больше очков в Летней лиге, чем Леброн в матче с Сербией

19-летний новичок «Лейкерс», выбранный под 55-м номером второго раунда, Бронни Джеймс ночью 18 июля набрал рекордные для себя 12 очков за клуб Национальной баскетбольной ассоциации, превзойдя статистику своего отца Леброна Джеймса, который вечером 17 июля провёл матч с национальной командой Сербии и набрал 11 очков.

В рамках Летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между собой сыграли «Атланта Хоукс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». Игра завершилась со счётом 87:86 в пользу «Лейкерс». Джеймс-младший провёл на площадке в общей сложности 23 минуты, набрав суммарно 12 очков (5 из 11 с игры, где 2 из 5 — трёхочковые), сделав один подбор и столько же перехватов. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-10».

Ранее, 17 июля, в Абу-Даби состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Сербии, в котором победу со счётом 105:79 (28:28, 31:17, 24:13, 22:21) одержали американцы. Леброн вышел в стартовом составе и набрал за матч 11 очков, лучшим же в команде США стал Стефен Карри с 24 очками на счету, из которых 6 заброшены из-за дуги.