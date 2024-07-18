Умер один из основателей клуба «Орландо»

84-летний Пэт Уильямс, соучредитель клуба «Орландо Мэджик», проработавший более полувека в НБА, умер в среду от осложнений, связанных с вирусной пневмонией, сообщила пресс-служба команды «Мэджик».

«Пэт Уильямс просто принёс волшебство в Орландо. Его достижения всегда будут помнить. Вооружённый своим неизменным оптимизмом и беспрецедентной энергией, он был невероятным провидцем, который помог преобразовать мир спорта разными способами.

От приезда «Мэджик» в Орландо до трансформации спортивного маркетинга и продвижения — он всегда был на шаг впереди», — говорится в совместном заявлении председателя франшизы Дэна ДеВаса и генерального директора команды Алекса Мартинса.

Он начал свою карьеру в НБА в качестве бизнес-менеджера «Филадельфии Сиксер» в 1968 году, затем работал генеральным менеджером в таких командах, как «Чикаго Буллз», «Атланта Хоукс» и вновь «Сиксерс». Вместе с клубом из Филадельфии Уильямс выиграл титул в 1983 году.

Несколько лет спустя Уильямс участвовал в запуске процесса создания команды НБА в Орландо. Совет управляющих лиги предоставил право на расширение лиги в 1987 году, и команда начала играть в 1989 году.