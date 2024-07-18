Даниэль Утоми может перейти в «Астану»

Казахстанский клуб «Астана» согласовал условия контракта с 27-летним форвардом Даниэлем Утоми. Об этом сообщает телеграм-канал «Перехват».

Утоми выступал в первом дивизионе американской Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA). Он провёл сезон в команде Университета Южной Калифорнии, средняя статистика составила 8,2 очка и 3,8 подбора.

Несколько лет Даниэль Утоми выступал во втором дивизионе во Франции и Италии. Летом прошлого года Утоми перешёл в греческий клуб «Колоссос». В 24 матчах он набрал в среднем 7,9 очка и совершил 3,5 подбора.

Ранее стало известно, что 23-летний баскетболист, выступающий на позиции тяжёлого форварда, Данила Походяев перешёл в «Астану». Срок контракта и сумма пока неизвестны.