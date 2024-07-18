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Аренас привёл в пример MVP финала НБА, обсуждая неудачное выступление Бронни в Летней лиге

Аренас привёл в пример MVP финала НБА, обсуждая неудачное выступление Бронни в Летней лиге
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42-летний американский профессиональный баскетболист, игравший на позициях разыгрывающего и атакующего защитника, Гилберт Аренас высказался по поводу лёгкого форварда «Бостон Селтикс» Джейлена Брауна в связи с недавними новостями.

Ранее по мировым СМИ разлетелись цитаты, которые Джейлен, MVP минувшей финальной серии, якобы произнёс в адрес Бронни Джеймса. «Не думаю, что Бронни — профессионал», — будто бы сказал Джейлен. Напомним, минувшей ночью, 18 июля, Бронни набрал рекордные для себя 12 очков в рамках Летней лиги.

«Я хочу лишь напомнить, что он (Браун) был выбран под третьим номером на драфте НБА. Первые три игры Джейлен провёл, как и Бронни. Бронни имел счёт 6 бросков из 26 попыток, а Джейлен Браун — 5 из 26 в своих первых трёх играх в Летней лиге», — заявил Аренас на своём шоу.

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