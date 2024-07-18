Журналист: Леброн станет более великим после НБА, чем Джордан

Спортивный обозреватель и ведущий нескольких баскетбольных программ на радио ESPN Дэн ле Батард высказал мнение, что имя лёгкого форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» и баскетболиста сборной США Леброна Джеймса будет более великим, чем имя легенды НБА Майкла Джордана.

«Я не думаю, что люди понимают, что Леброн станет более великим после НБА, чем Майкл», — сказал ле Батард в эфире Dan Le Batard Show.

Джордан считается одним из величайших (многие эксперты и бывшие игроки считают его величайшим) игроком НБА. Он двукратный олимпийский чемпион (1984, 1992) и шестикратный чемпион НБА в составе «Чикаго Буллз».

Напомним, 17 июля состоялся товарищеский матч между национальными командами США и Сербии. Встреча завершилась победой американцев со счётом 105:79. Наиболее результативным игроком в сборной США стал разыгрывающий защитник Стефен Карри. В ходе встречи он набрал 24 очка, реализовав шесть трёхочковых бросков.